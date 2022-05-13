Замкомандира «Азова»: «Дышим трупным смрадом. Скоро будем есть ворон»

13.05.2022  12:03 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров:
 
Денацификация, Дзен, Донбасс, Мариуполь, Россия, Украина
Новости Украины

Боевики неонацистского полка «Азов», запертые на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, испытывают тяжелые проблемы с продуктами пиатния.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил замкомандира полка Святослав Паламар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Паламара, также у боевиков тяжелая гигиеническая ситуация, а из-за гниения трупов воздух отравлен.

«На улице тепло. На заводе «Азовсталь» и вокруг завода находится много трупов как украинских солдат, так и гражданских, скорее всего, так и российских солдат. Потеплело – воздух, отравления и так далее. Постоянное задымление, постоянные бомбардировки, отсутствие каких-то средств гигиены и так далее. Что касается питания и воды – я скажу так, мы будем ловить ворон и ловить голубей для того, чтобы выполнять приказ нашего высшего командования.

Но на самом деле, с едой очень тяжело, вода есть техническая, которую мы фильтруем, перерабатываем, кипятим при возможности. Как-то так выходим из ситуации», – заявил Паламар.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть