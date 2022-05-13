Замкомандира «Азова»: «Дышим трупным смрадом. Скоро будем есть ворон»

Боевики неонацистского полка «Азов», запертые на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, испытывают тяжелые проблемы с продуктами пиатния.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил замкомандира полка Святослав Паламар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Паламара, также у боевиков тяжелая гигиеническая ситуация, а из-за гниения трупов воздух отравлен.

«На улице тепло. На заводе «Азовсталь» и вокруг завода находится много трупов как украинских солдат, так и гражданских, скорее всего, так и российских солдат. Потеплело – воздух, отравления и так далее. Постоянное задымление, постоянные бомбардировки, отсутствие каких-то средств гигиены и так далее. Что касается питания и воды – я скажу так, мы будем ловить ворон и ловить голубей для того, чтобы выполнять приказ нашего высшего командования.

Но на самом деле, с едой очень тяжело, вода есть техническая, которую мы фильтруем, перерабатываем, кипятим при возможности. Как-то так выходим из ситуации», – заявил Паламар.