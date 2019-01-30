Замкомбрига ВСУ придумал фейковую победу, чтобы «подсидеть» своего начальника

30.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Заместитель командира 128-й бригады ВСУ доложил вышестоящему начальству о якобы обезвреживании засады военных ДНР.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил, что в преддверии очередного раунда переговоров в Минске, украинское командование стремится переложить свою вину за продолжающуюся гражданскую войну на ДНР.

«Пропагандисты из так называемого пресс-центра штаба оккупационных сил сегодня опубликовали очередной низкопробный фейк о том, что военнослужащие из 128-й горно-штурмовой бригады якобы обезвредили засаду противника на Докучаевском направлении. При этом в качестве доказательств были представлены противотанковый ракетный комплекс «Фагот», противотанковая граната РПГ-18 и пулемёт НСВ «Утёс» – оружие, которого предостаточно в украинской армии. Очень некачественный вброс, рассчитанный на одурманенную киевской пропагандой аудиторию», – отметил Безсонов.

Он также рассказал, что командир 128-й бригады Собко, в то время, пока его подчинённые пересиживают в холодных окопах положенные сроки, уехал в отпуск к семье. Оставшийся исполнять его обязанности подполковник Хога решил «подсидеть» своего командира и заработать медаль, пока представилась такая возможность.

«По приказу Хоги были сфотографированы якобы захваченные трофеи и в штаб оккупационных сил ушёл доклад о «мужественном обезвреживании засады противника». Наев поверил этому вбросу и отдал распоряжение оформить на исполняющего обязанности командира 128-й бригады наградную и денежную премию», – добавил представитель оборонного ведомства.