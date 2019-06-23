Заммэра Сум оскандалился призывом отправлять ЛГБТ-сообщество в концлагеря

23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель городского головы города Сумы Максим Галицкий опубликовал в Facebook фотографию узников нацистского концлагеря Заксенхаузен с нашитыми на одежду перевернутыми вершинами вниз треугольниками (в концлагерях Третьего Рейха такими розовыми треугольниками обозначали гомо- и бисексуальных мужчин), которую подписал “ЛГБТ-прайд здоровой человека”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Информационный портал Харьковской правозащитной группы.

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“ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю – не за горами время, когда так называемые прайды будут выглядеть именно так”, – такую подпись он добавил к упомянутому фото.

По данным портала, примерно через час Facebook удалил публикацию, что возмутило ее автора: “А как же “Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ”? Вопрос риторический”, – возмутился чиновник-шовинист.

“Чиновник, который призывает отправлять людей в концлагеря, жалуется на отсутствие демократии в социальной сети, называя удаление его шовинистических призывов “этическим релятивизмом” и “моральным упадком европейской цивилизации”, несмотря на то, что Facebook – это американская компания”, – говорится в сообщении.

В комментариях он уточнил, что не призывает восстанавливать концлагеря, поскольку, как он считает, их функции сейчас выполняют исправительные колонии. Он настаивает на криминализации однополых отношений и их “пропаганды”, приводя в пример законодательство СССР и послевоенной Германии (где гомосексуальность оставалась преступлением до 1969 года).

На сайте Сумского горсовета отмечается, что Максим Галицкий с февраля 2015 года по июль 2016 года работал в департаменте коммуникаций и информационной политики Сумского городского совета. После этого он возглавлял отдел по вопросам городского дизайна, а с 27 сентября 2017 года – назначен заместителем городского головы Александра Лысенко.

Сейчас на странице заместителя городского головы города Сумы соответствующие сообщения или посты отсутствуют.