Замминистра ДНР: Похоже не на подрыв грузовика, а удар по Крымскому мосту

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов указывает, что на видео, где запечатлен момент взрыва на Крымском мосту, есть признаки того, что сооружение подверглось удару.

«На видео со взрывом грузовика больше всего смущает большое количество искр от поверхностей и в ореоле взрыва. Такое неоднократно видим на войне, когда поражающие элементы со скоростью пули бьются об поверхность после разрыва боеприпаса. Искр очень много, поэтому они не от обломков автомобиля, если автомобиль не из чугуна, конечно. Это говорит в пользу прилёта. Однако взрыв очень мощный, должно было тогда прилететь что-то большое. В общем, нужно ждать вывода эксперта-криминалиста и никогда не спешить делать окончательные выводы во всеуслышание», – комментирует Безсонов.

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Так или иначе, но теракт на Крымском мосту – ответ российским «голубям мира», предлагавшим Украине переговоры о достижении компромисса. Об этом в своем блоге рассуждает юрист Татьяна Монтян из Киева.

«Использование шахидомобилей было лишь вопросом времени. Если Зелебобусу будет надо, то он повторит и Беслан, и «Норд-ост», и взрывы в московском метро. Салорейховцы и их западные покровители сделают все, что им будет необходимо, потому что они воюют всерьез и хотят победить, а с ними играют в клоунские красные линии и отправляют Абрамовичей порешать на взаимовыгодной основе. И пока что не видно, чтобы российский истеблишмент сильно уж рвался вылезать из теплой ванны», – отмечает Монтян.

Она предупреждает: вслед за атакой на Крымский мост будет наступление ВСУ.

«Вероятнее всего, совместили личное поздравление Путину с началом контрнаступления на Бердянск, Херсон, Мариуполь или куда там еще».

С таким прогнозом согласен военкор Александр Коц.

«Крымский мост в наше время – это прежде всего военная логистика, которая снабжает нашу группировку на Херсонском направлении. Причем, как автомобильная ветка, так и, в больше степени, железнодорожная, которая, судя по всему, на какое-то время тоже выведена из строя. На фоне и так не очень благополучного положения под Херсоном, теракт можно рассматривать как последний штрих перед штурмом областного центра. А дальше – поход на Запорожье и Крым», – предупредил Коц.