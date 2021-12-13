Замминистра информации ДНР рассказал об угрозе прорыва фронта

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Новости Украины

Украинское командование панически боится, что российская армия выступит на стороне республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

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«Украинская армия реально боится, что Россия примет участие в конфликте. И этого не скрывают. Недавно западные СМИ показали спутниковые снимки с российскими войсками на границе с Украиной. Там было до границы 300 километров, но это детали. Военное командование Украины, тот же главком Залужный, тут же заявили, что «российских войск на границе нет». То есть, пошли против информационной повестки своих сюзеренов. Почему? Чтобы не деморализовать свою армию. Чтобы в случае приказа о наступлении на республики, они его выполнили», – скзаал Безсонов.

При этом он добавляет, что ополчения ВСУ не боятся, а украинские командиры планируют быстро зайти в Донецк, Горловку, Новоазовск, чтобы «опередить Россию на первом, самом важном этапе».

«Для укров это не будет легкой прогулкой, но без российской помощи нам будет очень тяжело. Большего сказать не могу», – говорит собеседник издания.

«Мы не можем прикрыть фронт везде. Высока вероятность, что там, где ВСУ начнут наступать – там они фронт прорвут. И наши это понимают», – подчеркивает замминистра.

По его словам, у ВСУ только против ДНР стоит семь полноценных бригад ВСУ на передовой.

«Всего по линии фронта численность противника 120 тысяч. А еще готова авиация, которая не использовалась столько лет. Численность ополчения – на бумаге или в реальности – это секретная информация. «Относительно сопоставима» – есть такая резиновая формулировка», – сказал Безсонов.