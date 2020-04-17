Замминистра МВД влетело от Матвиенко за усложнение получения гражданства РФ

17.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Из процедуры получения гражданства РФ для граждан Украины и Белоруссии необходимо убрать всё, связанное с коррупциогенным и субъективным человеческим фактором.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации РФ заявила спикер Валентина Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Первым выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Мы в марте приняли закон, который отменяет экзамен по русскому языку для граждан Украины, Белоруссии. Вы разрабатываете положение, которое определяет процедуру признания конкретно граждан носителями русского языка. В этом положении носителями русского языка являются только те граждане, которые предоставили документы об образовании, причём о полном образовании до 1991 года», – заявил сенатор.

«Совершенно не учитывается то, что на Украине с 1991 до 2014 года от 50 до 20 процентов школ были с русским языком обучения, в Крыму – 90. Не считаете ли вы, что надо максимально упростить вообще возможность получения гражданства с абсолютной отменой экзамена по русскому языку для граждан Украины?» – обратился Цеков к коллегам.

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов попытался представить вопрос таким образом, что документ об образовании – простая и необязательная формальность.

«Передо мной текст приказа, он подписан раньше на два месяца, как раз по инициативе депутатов и Совета Федерации, направлен на регистрацию в Минюст. Не знаю, с какой редакцией вы знакомились, там несколько иная ситуация. Действительно, они полностью освобождены от собеседования, и возможно два варианта этого поведения.

Один из вариантов – действительно, может быть предоставлен этот документ, что не обязательно, но если он не присутствует, либо достаточно самого факта, что он может разговаривать на этом языке свободно. Не надо заполнять бумаг, не надо отвечать ни на какие вопросы.

В процессе свободного общения принимающий документы сотрудник подтверждает, что человек владеет свободно, что потом оформляется соответствующим документом, вот и всё. Если имеет документ об образовании в принципе, то даже акт не составляется. Я готов показать документ», – объяснился Зубов.

Однако спикер Валентина Матвиенко возмутилась таким отношением к данному вопросу.

«Есть прямые поручения президента об упрощённом приёме граждан Украины. Ну, зачем вы усложняете, ну какой документ об образовании, если человек говорит по-русски? Не по-китайски, не по-индийски, а по-русски. И по Украине и Белоруссии было принято специальное решение, и закон есть, зачем вы засоряете?» – упрекнула Матвиенко замминистра.

«Мы привносим фактор субъективности: человек побеседовал и считает, что он говорит по-русски, а если он по-другому будет считать? Будет считать, что недостаточно хорошо. Это же субъективный фактор, такого не должно быть ни в законодательстве, ни в нормативных актах. Граждане Белоруссии-Украины освобождены от экзаменов по русскому языку, от собеседований по русскому языку и от документов. Попробуйте на Украине где-то сейчас хоть какой-то документ получить – это невозможно.

Зачем вы (если «не требуется» – ред.) записали всё-таки это в методические рекомендации, для чего? Не надо засорять документы. Раз упрощённый – значит упрощённый! Ну, можно найти на Украине хотя бы одного человека, который бы по-русски не понимал, не говорил? Мы заинтересованы в том, чтобы граждане Украины, которые получали такое же образование, как мы, русскоговорящие, наши братья, единоверцы и так далее, приезжали к нам, жили у нас – нет, давайте запишем: «Предоставить документы» – для чего?

Кто придумал опять заковырку через которую надо пройти? Один попадётся, скажет, не надо документ, а другой поднимет и скажет: неси документ. Ведь это человеческий фактор», – отчитала Матвиенко Зубова.

«Валентина Ивановна, я вас услышал, я прям сейчас возвращаюсь, беру этот документ, ещё раз внимательно читаю, потом доложу отдельно. Если там это есть, я вам гарантирую, что сегодня уберём», – пообещал замминистра МВД.

«Уберите, пожалуйста, очень прошу – все вещи, которые либо коррупциогенный фактор, либо субъективный, либо человеческий фактор. Гражданин Украины, гражданин Белоруссии – без всяких имеет право на упрощённый порядок. Вот тогда это – закон, вот тогда это работает. А Цеков всё проконтролирует, вы отвечаете за конечную редакцию методических рекомендаций», – распорядилась спикер Совфеда.