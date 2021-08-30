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30.08.2021 20:23 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия, СНГ
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Замминистра обороны России: «Мы с сербами близки по духу и не терпим несправедливости»

Российская команда во главе с заместителем министра обороны РФ Татьяной Шевцовой принимает участие в...

Российская команда во главе с заместителем министра обороны РФ Татьяной Шевцовой принимает участие в проходящих в Сербии соревнованиях международной полиции «Страж порядка» (Чувар реда).

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне вечером в сербском Кралево вместе с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем Татьяна Шевцова открыла международные соревнования военной полиции «Страж порядка», в которых помимо команд из России и Сербии принимают участие команды Кипра, Казахстана, Ирана и Катара. Мероприятие будет проходить до 3 сентября, шести командам предстоит пройти четыре этапа соревнований, имитирующих реальные боевые ситуации.

Небойша Стефанович и Татьяна Шевцова на церемонии открытия игр “Страж порядка” (Чувар реда)

Шевцова, впервые побывавшая в Сербии, с благодарностью отметила очень теплый и гостеприимный прием сербского военного руководства, а также заявила, что российско-сербские отношения характеризуются высоким уровнем взаимного уважения и взаимного доверия.

По словам замминистра у России и Сербии схожие взгляды по многочисленным политическим вопросам, а также активно ведется работа над совместными экономическими и инвестиционными проектами.

«В целом мы схожи во многих позициях по отношению к традиционным ценностям – семейным, гражданским, человеческим, – отметила Татьяна Шевцова. –  Мы очень близки по духу. Сербский и русский народы объединяет общая религия, схожий характер – и русский, и сербский народ не терпят несправедливости, мы готовы при необходимости пожертвовать собой ради свободы и независимости».

По словам гостьи, «Страж порядка» – очень интересные соревнования для сотрудников военной полиции, которые дают возможность продемонстрировать мастерство, профессионализм и знания бойцов этой службы.

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