Замминистра обороны: России нужна вся Украина

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Новости Украины

Россия не отказалась от цели взять под свой контроль всю территорию Украины.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Маляр, об это свидетельствуют постоянные удары ВС РФ по объектам на территории всех украинских областей.

«Россия оставляет ключевой своей целью полный контроль над всей территорией Украины. То есть даже те области, которые уже были освобождены от российских захватчиков, тем не менее, учитывая, что сейчас идет война в активной фазе, тоже находятся в зоне риска.

Тот факт, что ракетные удары сегодня наносятся абсолютно по всей территории Украины… то есть нет региона, который был бы сегодня застрахован от ракетных ударов, говорит о том, что Россия собирается долго воевать и реализовывать эту конечную цель – то есть не какой-то один из регионов, а полный контроль над всей территорией. Поэтому мы к этому готовы, но и Запад должен понимать, что если они не остановят Российскую Федерацию сейчас, то Российская Федерация не остановится и на территории Украины», – заявила Маляр.