Замминистра обороны Украины: Военный кризис ожидается в декабре

Новости Украины

Эскалация в Донбассе и на границах Украины с Россией может произойти в декабре этого года.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Маляр, Украина получает развединформацию от «западных партнеров» и эти прогнозы обострения на зиму сходятся.

«У нас нет расхождений со странами-партнерами и с разведками, с которыми мы обмениваемся информацией, о цифрах, фактах. Скажем, про количество войск, которые там находятся. В эфирах уже была не только я, но и наши западные партнеры, и они поддерживали эти цифры абсолютно. По интенсивности у нас тоже нет расхождений, по движению, которое происходит, российских войск, у нас тоже нет расхождений. Мы по-разному прогнозируем, но по состоянию на сейчас эти прогнозы тоже сходятся, потому что приблизительным временем кризиса называют зиму этого года, с декабря», – сказала чиновница.

Она говорит, что есть некие дополнительные данные.

«Во-первых, у нас были переговоры с партнерами, и мы пытались выяснить, базируется ли их информация только на количестве войск и только на скоплении войск вокруг границы и на временно оккупированной территории. Вы же поймите, что не всю информацию мы и наши партнеры можем публиковать, потому то, о чем шла речь публично, говорилось только об этом. На самом деле есть другие данные, на которые опираются наши западные партнеры, которые свидетельствуют действительно о том, что угроза есть, но мы по-разному интерпретируем. Почему? Потому что мы с этой угрозой сталкиваемся каждый день. Угроза эскалации, угроза вторжения более глубокого есть каждый день и мы постоянно с этим живем», – заявила Маляр.