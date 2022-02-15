Замминистра обороны Украины: «Все предатели остались в Крыму. К отпору готовы»
Сегодня украинские вооруженные силы якобы представляют собой одну из лучших армий в мире.
Об этом в эфире телеканала ICTV похвасталась замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Чиновница заявила, что дважды за последнее время посещала линию фронта на Донбассе и не увидела паники в глазах украинских военных.
«Я тоже была в командировке на прошлой неделе, недавно в районах проведения Операции объединенных сил. Там никакой паники нет. На самом деле, вся паника в смартфонах. Как только вы туда заходите – там совсем другие настроения. На самом деле, сегодня вооруженные силы абсолютно готовы к отпору.
Более того, вооруженные силы сегодня очень хорошо информированы, потому что наша разведка, будем откровенны, – одна из лучших в мире. У нас есть благодарность из других стран за определенные спецоперации совместные. Сегодня нет неожиданности, как это было в 14-м году. Сегодня военно-политическое руководство вовремя получает информацию и точно знает, как действовать», – заявила Маляр.
Также она сделала заявление, которое невольно напоминают старый анекдот, в котором один украинец – это партизан, два – партизанский отряд, а три – партизанский отряд с предателем.
«Очень важный фактор, что у нас не может быть уже такого предательства, как было в 14-м, потому что все, кто тогда предал, – люди в погонах, к сожалению, и правоохранители, и военные, которые в Крыму изменили присяге, они все остались сейчас там. И на сегодня это уже совсем другая оборона государства. И враг это все очень хорошо знает», – резюмировал замминистра.
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