Замминистра обороны Украины:  «Все предатели остались в Крыму. К отпору готовы»

Новости Украины

Сегодня украинские вооруженные силы якобы представляют собой одну из лучших армий в мире.

Об этом в эфире телеканала ICTV похвасталась замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновница заявила, что дважды за последнее время посещала линию фронта на Донбассе и не увидела паники в глазах украинских военных.

«Я тоже была в командировке на прошлой неделе, недавно в районах проведения Операции объединенных сил. Там никакой паники нет. На самом деле, вся паника в смартфонах. Как только вы туда заходите – там совсем другие настроения. На самом деле, сегодня вооруженные силы абсолютно готовы к отпору. Более того, вооруженные силы сегодня очень хорошо информированы, потому что наша разведка, будем откровенны, – одна из лучших в мире. У нас есть благодарность из других стран за определенные спецоперации совместные. Сегодня нет неожиданности, как это было в 14-м году. Сегодня военно-политическое руководство вовремя получает информацию и точно знает, как действовать», – заявила Маляр.

Также она сделала заявление, которое невольно напоминают старый анекдот, в котором один украинец – это партизан, два – партизанский отряд, а три – партизанский отряд с предателем.

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«Очень важный фактор, что у нас не может быть уже такого предательства, как было в 14-м, потому что все, кто тогда предал, – люди в погонах, к сожалению, и правоохранители, и военные, которые в Крыму изменили присяге, они все остались сейчас там. И на сегодня это уже совсем другая оборона государства. И враг это все очень хорошо знает», – резюмировал замминистра.