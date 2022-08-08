Замминистра: Украинская армия вот-вот полностью сломается

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Взлом обороны противника на авдеевском направлении и постепенные занятия населённых пунктов освободительными войсками могут спровоцировать моральный надлом у ВСУ, после чего освобождение таких городов, как Славянск и Краматорск будет не таким сложным, как это предполагалось.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«По поводу продвижения. Пески – продолжается дозачистка. Это не означает, что враг держится за каждый уголок и дом, не только так, это проверка всех помещений на наличие противника и мин. Поэтому при занятии населённых пунктов какое-то время уходит на это. Есть продвижение на авдеевском направлении, но в целом, у нас активизация на нескольких участках фронта: в Марьинке серьезные успехи, в районе Соледара, Артемовска. В Артемовске вообще «вагнеровцы» при поддержке артиллерии и авиации ВС РФ – просто красавчики. Наши также отличаются, действуют во все направлениях: батальон «Сомали», 100-ая бригада, 11-ый полк – молодчинки», – добавил Безсонов.

Также он поделился любопытным наблюдением товарища из командирования армии ДНР, который при этом имеет репутацию «реалиста» и «пессимиста».

«Он мне сказал, что у военных уже есть такое мнение, что украинцы вот-вот сломаются полностью и посыплются. Сейчас мы их из нескольких населённых пунктов жёстко выбьем, и они уже не будут так цепляться за Славянск и Краматорск. То есть они уже морально надломлены», – рассказал замминистра.