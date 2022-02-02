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Новости Украины

Наталья Поклонская, недавно отказавшаяся от должности посла, получила другую должность – замглавы «Россотрудничества» – структуры МИД РФ, призванной продвигать «мягкую силу» России за рубежом.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Сама Поклонская уже заявила, что считает приоритетным направлением на новом рабочем месте Украину.

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Крымский общественник Александр Талипов считает, что Поклонская, выбрав работу в «Россотрудничестве» вместо должности посла, сознательно пошла на понижение.

«Россотрудничество – это организация, входящая в структуру МИД РФ, однако статус заместителя вряд ли можно сравнить со статусом действующего дипломата России. Я считаю статус дипломата выше и престижнее. Но Наталья Владимировна готова пойти на понижение, при этом оставаться постоянно на слуху. Сейчас, в свете обострения конфликта и ущемления русскоязычных граждан на Украине, можно будет постоянно «хайповать» на этот теме и наращивать политический вес. Выборы президента России не за горами, а перед ними, имея набранный политический вес, можно будет задуматься о более высокой должности», – прогнозирует Талипов в беседе с «ПолитНавигатором».

Некоторые трудности в работе Поклонской на новом месте не исключает политолог Иван Скориков, руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

«Назначение подсанкционной Поклонской в Россотрудничество, на мой взгляд, может еще больше осложнить и так робкую работу ведомства. Хотя это формально вписывается в логику обещанного ей поступления на дипломатическую службу. Поклонская – это бренд, и, видимо, в Кремле рассчитывают снова очаровать с её помощью мир. Стоит также отдать должное, что Наталья Владимировна – человек небезразличный и может взбодрить ведомство, как попыталась это сделать в Госдуме. Но также очень надеюсь, что в новой серьёзной должности вольные заявления Натальи Владимировны, что она как «коренная украинка» любит «привлекательный Хеллоуин», и надо писать «В», а не «на Украине» будут скорректированы и перечеркнуты плодотворной работой по продвижению русского языка и культуры за рубежом», – сказал «ПолитНавигатору» эксперт.

Аналогичные надежды с назначением Поклонской связывает и экономист Александр Дудчак.

«Хочется надеяться, что работа на посту замглавы «Россотрудничества» не будет просто выбором места, где можно хорошо проводить время и не отвечать за результат. Не те времена. «Россотрудничество» – именно тот проводник «мягкой силы», которой так не хватает России сегодня. Это одна из важнейших передовых информационного фронта. Прошла смена руководства «Россотрудничества», все ждут перемен и, главное, результата. Заждались. Может, Поклонской удастся вдохнуть жизнь в эту структуру. Наконец-то», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».

Публицист из Кишинева Владимир Букарский считает, что у Поклонской как у бывшей сотрудницы прокуратуры одним из приоритетов должна быть деятельность по защите репрессированных соотечественников.

«Я бы посоветовал Наталье Владимировне заняться правозащитной деятельностью, не пропускать мимо своего внимания ни один факт политических репрессий за пророссийскую деятельность, где бы то ни было. Надо, чтобы каждый, кто преследуется за любовь к России, будь то Татьяна Кузьмич на Украине, Альгирдас Палецкис и Алексей Грейчус в Литве, Александр Гапоненко и Юрий Алексеев в Латвии, Ермек Тайчибеев в Казахстане – их имена должны знать вся Россия и весь мир, баннеры с их фотографиями должны украшать здания посольств всех стран, где эти люди подвергаются репрессиям. Им должны быть посвящены сюжеты в каждом новостном выпуске федеральных телеканалов. И, естественно, об этих «узниках Русского мира» (по аналогии с «узниками Сиона», как Израиль именует людей, пострадавших за произраильскую деятельность в различных странах) должны рассказывать во всех офисах «Россотрудничества» по всему миру. Это куда важнее, чем проводить фестивали матрешек и концерты симфонической музыки», – объяснил Букарский.

Напомним, что с 2020 года «Россотрудничество» возглавляет внук бывшего премьер-министра Евгений Примаков, экс-депутат Госдумы и экс-журналист. Он и будет непосредственным начальником Поклонской.