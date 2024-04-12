«Заморозка для нас была бы счастьем» – Зе-политолог

Вадим Москаленко.  
12.04.2024 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для Украины даже временная заморозка конфликта и дальнейшая война будет лучше, чем полноценное мирное соглашение на условиях России. Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас переговоры невозможны, потому что это будут переговоры только на условиях России. Это не переговоры о заморозке. Мы сейчас оказались в ситуации, если бы сейчас начинались переговоры, заморозка для нас была бы счастьем. Потому что другой вариант, на котором настаивает Россия, гораздо более хуже. Это мир на их условиях, которые гораздо хуже, чем предполагались в марте 2022 года», – сказал Фесенко.

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Для Украины даже временная заморозка конфликта и дальнейшая война будет лучше, чем полноценное мирное...

 


«И речь не в том, что мы должны отказаться от НАТО. Я не считаю это критической проблемой, ещё неизвестно, что с НАТО будет в нынешней ситуации. Но и отказываться мы не должны, мы сами себя будем ставить в зависимость от России.

Самое главное – Путин будет настаивать на очень значительной демилитаризации Украины. Речь о практически полном сокращении украинской армии, практически полном отказе от наступательных вооружений. Фактически, мы должны обезоружиться. Это для нас неприемлемо, потому что мы тогда – просто готовая жертва», – подытожил Зе-политолог.

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