Заморозка или наступление – Андрей Марочко ответил «ПолитНавигатору»

Украину нельзя недооценивать – благодаря Западу она получает серьезное оружие, которое способно доставать до тыловых районов, в том числе и до Крыма. При этом, удары по полуострову не несут военной пользы Украине, а являются, скорее, террористическими актами, которые нужны Киеву, чтобы замазать поражение на фронтах. Тем не менее, после украинского наступления российские войска обязательно пойдут вперед – все необходимое для этого у России имеется.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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ПН:Скоро два месяца с начала украинского наступления. Текущий результат известен. Можно ли говорить, что оно захлебнулось или стоит ждать развития и второй волны?

А.М: Я бы не стал вести подсчет этапов так называемого контрнаступления Украины, потому что на разных участках местности ситуация абсолютно разная, и какая там – вторая, третья волна, четвертая, очень трудно сказать, потому что синусоидный характер атакующих действий со стороны противника наблюдается по всей линии боевого соприкосновения, и какой это этап в их военном планировании, я затрудняюсь ответить. Касаемо того, захлебнулась ли атака вооруженных формирований Украины, могу сказать, что здесь можно говорить лишь только о том, что они не достигли тех результатов за определенный промежуток времени, которые хотели бы достичь. Но интенсивность атак не уменьшается, она, наоборот, увеличивается. Говорить о том, что контрнаступление захлебнулось, я бы не стал.

ПН: Видите ли вы перспективы перехода ВС РФ в контрнаступление?

А.М: Перспективы перехода к наступающим действиям наших войск я вижу. Более того, это логическая тактика и стратегия, поскольку вначале идет изматывание сил противника, ведутся позиционные бои, и когда командование решает, что противник уже измотан до такой степени, что мы можем продвигаться на тех или иных участках местности, то эти действия проводятся. Сейчас могу сказать, что у нас на Луганском тактическом направлении, на Купянском направлении – ведется довольно успешное наступление. Также сейчас активизировались боевые действия на Краснолиманском направлении, есть ряд успехов, но тут нужно понимать, что наступление по временным рамкам и самим продвижениям весьма скромное, но это не означает, что это наступление не идет. Оно идет по тому сценарию, который разработан в Генеральном штабе и, прежде всего, опирается на то, чтобы сохранить как можно больше жизней личного состава.

ПН: После окончания зерновой сделки Россия бьет по портам Одессы. От Украины прилетает по Крыму, выбиваются склады с вооружением, поврежден Крымский мост. Насколько это опасно? Нет ли угрозы того, что по Крыму повторится херсонский сценарий?

А.М: Недооценивать противника не стоит – у него сейчас, благодаря Западу, есть типы вооружений, которые довольно опасны и имеют дальний радиус действия. То есть, помимо беспилотных летательных аппаратов, надводных беспилотных аппаратов – у Украины есть еще дальнобойные ракеты воздушного и наземного базирования, которыми они могут наносить удары по территории Крыма. Так что здесь нужно быть очень внимательным.

Касаемо херсонского сценария, что наши войска будут вынуждены куда-то отойти на ранее подготовленные позиции, то я бы не сказал так. Здесь уже заняты те рубежи, которые позволяют сдерживать натиск противника на Херсонском направлении. Следовательно, это направление – Херсонское и Запорожское, это как раз по направлению Крыма. Голубая мечта, которую сейчас испытывают и вооруженные формирования Украины, и их западные партнеры – перерезать сухопутный коридор Крыма с общей территорией Российской Федерации, она практически неосуществима. Об этом говорят даже адекватные западные эксперты.

ПН: Почему тогда происходит эта интенсификация?

А.М: Исходя из практики, с 2014-го года украинские боевики применяли тактику нанесения огневых поражений по тыловым районам для того, чтобы посеять панику, чтобы дискредитировать военно-политическое руководство. Здесь в большей степени террористическая деятельность, нежели военная, поскольку с военной точки зрения эффективность таких ударов весьма спорна. Более того, все неуспехи на фронтах всегда выливаются в такие бесполезные атаки, чтобы на информационном поле показать хоть какие-то успехи и заглушить поражения, которые они несут на линии боевого соприкосновения.

ПН: Способна ли Россия решить задачи СВО нынешним составом вооруженных сил или потребуется очередная волна мобилизации?

А.М: Касаемо мобилизации, решение может быть принято Верховным Главнокомандующим, но, исходя из ранее сделанного им заявления, могу сказать, что мобилизационные мероприятия, которые уже были проведены, позволяют выполнять те задачи, которые поставлены перед военным командованием. Более того, сейчас сделан акцент на контрактную армию, довольно большими темпами набираются контрактники в новые соединения, подразделения и воинские части, которые формируются. Касаемо линии боевого соприкосновения в Донбассе, на херсонской и запорожской территории, то там тоже идут плановые мероприятия, но это контрактная служба, а не мобилизация.

ПН: Верите ли вы, что в ближайшей перспективе конфликт может быть заморожен?

А.М: Данный сценарий лично я считаю маловероятным только потому, что мы уже научены горьким опытом – те же «Минские соглашения», которые существовали только для того, чтобы украинская армия смогла перевооружиться и подготовиться к наступательным действиям. Я думаю, что военно-политическое руководство нашей страны тоже понимает, что любая заморозка конфликта будет действовать только на руку противнику. У нас на данном этапе есть все необходимые силы и средства для того, чтобы продолжать действия по демилитаризации и денацификации территории Украины. Заморозка конфликта, по моему убеждению, невыгодна на данном этапе.

ПН: Смогут ли американские истребители изменить баланс сил в пользу ВСУ?

А.М: Истребители не смогут изменить баланс сил, потому что у нас намного современнее авиация, более того, неплохо работает противовоздушная оборона – это знает и противник, поэтому перевес в сторону противника – это очень фантастическая перспектива. Более того, те, кто будут поставлять авиацию на территорию Украины, они прекрасно понимают свои репутационные потери. Мы уже видим, как падают акции противовоздушных систем, других типов вооружения. Эти корпорации будут работать на то, чтобы Украине не поставлять те же F-16. Но я не исключаю такие поставки. В любом случае, у нас есть все необходимые силы и средства для поражения этих воздушных целей

ПН: Чего не хватает России, чтобы спецоперация завершилась как можно быстрее ее победой?

А.М: России не хватает только благоразумия тех западных политиков, которые развязали всю эту кровавую бойню. На данном этапе все, что нужно для продвижения наших войск, для сдерживания натиска противника – поставляется на линию боевого соприкосновения. Есть, конечно, проблемные вопросы, но они решаются. Более того, они на особом контроле у Верховного Главнокомандующего. Так что у нас в войсках есть все.