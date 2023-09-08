Заморозка конфликта на Украине опасна для России

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Заморозка конфликта на Украине обернется тем, что за зиму киевский режим восстановит силы, отремонтирует технику и получит новую, проведет мобилизацию и пойдет в атаку весной следующего года.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская Правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше всего я боюсь, что будет некая заморозка, когда и Украина не наступает, и мы не двигаемся – идет позиционное бодание, артиллерийские дуэли, а в это время Запад потихонечку производит боеприпасы для Украины, поставляет, производит технику, заменяет уничтоженную. Ремонтирует технику, которая еще ремонту подлежит, Украина проводит очередную мобилизацию, в которую призывает женщин, вич-инфицированных, психов, туберкулезников и прочее, – они сейчас такие законы принимают, чтобы можно было всех этих людей призвать, ну и весной нас ждет все по-новой: Украина снова идет в наступление, а мы снова его отражаем», – заявил Коц.

По его мнению, Россия должна воспользоваться «окном возможностей» и провести свое контрнаступление.

«Все-таки, мне бы хотелось, чтобы мы воспользовались окном возможностей после того, как Украина выдохнется, и мы смогли провести свою контрнаступательную операцию. Но, очевидно, раньше заморозков она вряд ли начнется, за исключением тех участков, де это будет позволять погода. Мне кажется, что все-таки, в этом году мы какую-то нашу наступательную операцию увидим. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить», – резюмировал Коц.