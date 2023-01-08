«Заморозка по 38-й параллели»: пойдет ли Москва на перемирие с Украиной?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине якобы предлагают заморозить военный конфликт на ее территории по корейскому сценарию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире транслируемого по украинским каналам телемарафона заявил секретарь возглавляемого президентом СНБО Украины Алексей Данилов, известный своей оголтелой русофобией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Русские сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать — это 38-я параллель», – утверждает политик.

В свою очередь московский политолог Павел Данилин уверен, что такого рода заморозка не пойдет на пользу России.

«Идея «Заморозки конфликта» и «38-й параллели» без реализации изначальных задач по демилитаризации, денацификации и обеспечения нейтралитета Украины обречена на провал. При имеющейся сейчас накачке ВСУ оружием, при правильной пропагандистской обработке населения Украины и при отсутствии осуждения нацистских практик Киева со стороны хотя бы части международного сообщества мы получим яростную агрессию от Бандеростана уже через пятилетку (это в лучшем случае)», – считает Данилин.

А депутат Верховной рады четырех созывов, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев напоминает, что по итогам Корейской войны мирные соглашения не были подписаны одной из сторон.

«Тем не менее, де-факто они действуют. Соглашения о прекращении огня были подписаны представителями Северной Кореи, США и Китая. Но не были подписаны Южной Кореей», – обращает внимание Царев.

Киевский политолог Михаил Чаплыга проводит аналогичную параллель:

«От Южной Кореи никто подписей так и не поставил. Мирного договора также в дальнейшем не состоялось. Что не помешало перемирию продолжаться по сей день… НАМЕК ЯСЕН?»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политический эксперт Богдан Безпалько не верит, что со стороны Украины будет обеспечено прекращение боевых действий, что киевский режим показал на примере Минских соглашений.

«Существовала демилитаризованная (серая) зона, которую регулярно занимали подразделения ВСУ и вели оттуда огонь по ополчению и мирным. Вроде бы есть договорённости о перемирии и даже некие надзорно-контрольные международные органы (СЦКК и СММ ОБСЕ), но на деле они не оказывали никакого влияния на украинскую сторону после нарушений и даже шпионили в её пользу. Если уж все признают и даже открыто пишут о том, что все это перемирие временное и стороны будут готовиться к дальнейшему течению конфликта дальше, то зачем нам повторять уже пройденное?», – недоумевает Безпалько.