Заморозка проектов: Германия решила наказать боснийских сербов

Алексей Топоров.  
10.08.2023 10:56
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Германия, Дзен, Политика


Федеральное правительство Германии приостановило четыре инфраструктурных проекта в Республике Сербской общей стоимостью в 105 миллионов евро.

Свое решение Берлин объяснил «сепаратистской политикой Республики Сербкой и ее президента Милорада Додика».

Федеральное правительство Германии приостановило четыре инфраструктурных проекта в Республике Сербской общей стоимостью в 105...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора»,  в заявлении посольства Германии в БиГ говорится о том, что речь идет о проектах реабилитации третьей и четвертой линий ГЭС «Требинь», ветряной электростанции «Хргуд» и утилизации сточных вод в Градишке.

«Правительство Германии приняло решение по истечению срока действия четырех инфраструктурных проектов  в Республике Сербской общей стоимостью 105 миллионов евро последовательно завершить их», – говорится в сообщении немецких дипломатов.

При этом Берлин цинично заявил о том, что «это решение прямо не относится к другим германским проектам, которые реализуются на уровне Боснии и Герцеговины или региона и, таким образом, включают Республику Сербскую, а также сотрудничество с гражданским обществом».

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