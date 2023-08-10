Заморозка проектов: Германия решила наказать боснийских сербов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Федеральное правительство Германии приостановило четыре инфраструктурных проекта в Республике Сербской общей стоимостью в 105 миллионов евро.

Свое решение Берлин объяснил «сепаратистской политикой Республики Сербкой и ее президента Милорада Додика».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в заявлении посольства Германии в БиГ говорится о том, что речь идет о проектах реабилитации третьей и четвертой линий ГЭС «Требинь», ветряной электростанции «Хргуд» и утилизации сточных вод в Градишке.

«Правительство Германии приняло решение по истечению срока действия четырех инфраструктурных проектов в Республике Сербской общей стоимостью 105 миллионов евро последовательно завершить их», – говорится в сообщении немецких дипломатов.

При этом Берлин цинично заявил о том, что «это решение прямо не относится к другим германским проектам, которые реализуются на уровне Боснии и Герцеговины или региона и, таким образом, включают Республику Сербскую, а также сотрудничество с гражданским обществом».