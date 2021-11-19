Зампред Сбербанка: Днепропетровские мошенники взялись за россиян

Олег Кравцов. Просмотров: 19.11.202117:22 (Мск), Москва,

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Новости Украины





Главным источником мошеннических звонков гражданам России стала территория Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил зампред правления «Сбербанка России» Станислав Кузнецов, отвечая на вопрос, откуда сейчас чаще всего звонят мошенники.

«По нашей оценке, еще два года назад 40% мошеннических звонков россиянам действительно осуществлялись из мест лишения свободы на территории РФ, еще 40% — из-за рубежа и оставшиеся 20% — из российских городов», – сказал Кузнецов.

По его словам, сейчас доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%, при этом такие колл-центры «работают» исключительно по гражданам России.

«Главный источник звонков — территория Украины, еще конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает. Еще недавно в Днепре могло действовать до 1000 мошеннических колл-центров — только вдумайтесь в эту цифру! Однако за последний год их число сократилось до 150», – уточнил представитель банка.