Зампред Сбербанка: Днепропетровские мошенники взялись за россиян

19.11.202117:22 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Днепропетровск, Криминал, Россия, Украина
Новости Украины

Главным источником мошеннических звонков гражданам России стала территория Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил зампред правления «Сбербанка России» Станислав Кузнецов, отвечая на вопрос, откуда сейчас чаще всего звонят мошенники.

Главным источником мошеннических звонков гражданам России стала территория Украины. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

«По нашей оценке, еще два года назад 40% мошеннических звонков россиянам действительно осуществлялись из мест лишения свободы на территории РФ, еще 40% — из-за рубежа и оставшиеся 20% — из российских городов», – сказал Кузнецов.

По его словам, сейчас доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%, при этом такие колл-центры «работают» исключительно по гражданам России.

«Главный источник звонков — территория Украины, еще конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает. Еще недавно в Днепре могло действовать до 1000 мошеннических колл-центров — только вдумайтесь в эту цифру! Однако за последний год их число сократилось до 150», – уточнил представитель банка.

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