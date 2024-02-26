«Замучили бы вопросами про допомогу» – Климкин объяснил, почему американцы не приехали в Киев

«Чествование» второго года СВО в Киеве, на которое съезжались представители западных стран, обошлось без делегации из США, потому что американцы не хотят, чтобы их донимали украинцы вопросами о том, когда Конгресс согласует военную и финансовую помощь.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это проблема, вынужден сказать откровенно. И я не думаю, что они не прилетели – просто потому, что не хотели. Конечно, хотели и, конечно, Украина для них важна. Однако, если бы они прилетели, у них бы спрашивали наши журналисты: «А где помощь, почему её нет?», «Вы понимаете, чего это нам стоит?», «А почему в действительности вы не можете пожертвовать чем-то, учитывая то, что жертвуем мы?». Поэтому – да, это не какой-то мегаполитический вызов, но, тем не менее, это проблема, поскольку одна из причин, почему они не здесь. Они просто не хотят отвечать на некоторые вопросы, которые им не нравятся. Которые, к сожалению, нам тоже не нравятся, нам тоже не хочется спрашивать: «А что у вас там, в конце концов?», «А что Конгресс снова?», «А разделяете вы пакет или не разделяете?», – подчеркнул он.

«Это звучит несколько комично и неприятно, но у нас часть украинцев скоро будут разбираться в процедурах американского конгресса не хуже, чем в Верховной раде, если не лучше», – сокрушался Климкин.