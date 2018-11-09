Замы Луценко предлагали экс-министру оклеветать Януковича в обмен на закрытие уголовных дел

09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Бывший министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий на заседании суда по делу Януковича расскажет о целях визита к нему в Израиль двух замов Генпрокурора Юрия Луценко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в интервью израильскому телеканалу iLand.

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В частности, экс-министр энергетики и угольной промышленности отметил, что он, в отличие от многих украинских высокопоставленных чиновников, не хочет под присягой заниматься пустословием. По его словам, он хочет заявить под присягой о всех событиях, которые происходили с декабря 2013 года до 27 февраля 2014 года, а также о фактах, которые имели место в 2016 году, когда он уже проживал в Израиле. По мнению Ставицкого, его показания будут интересны общественности не только Украины и Израиля, но и международному сообществу.

“Я не могу давать оценку как суд, но как человек я могу. Я, кстати, дипломированный юрист в отличие от, как Вы говорите, главных юристов Украины… И я, как дипломированный юрист, даю четкую оценку каждому сказанному мною слову. И еще раз повторяю, и обращаюсь непосредственно к Девятко Владиславу Владимировичу – это председательствующий в Оболонском суде – я располагаю существенными фактами. Существенными, которые могут повлиять на решение. Я прошу Вас не отказать мне в моем праве посредством видеоконференции, по всем нормам международного права, под присягой осветить все эти факты, чтобы Вы дали полную оценку всем событиям, которые происходили в тот период, который рассматривается в вашем суде. Я еще раз говорю, что я гражданин Израиля, и на данных мне законом основаниях оставляю за собой права и претензии – акцентирую на этом слове фразу – претензии – ко всем, кто запретит мне реализовать все мои права…”, – сказал Эдуард Ставицкий.

Также в ходе интервью в студии телеканала Iland вместе с ним находился адвокат Януковича Александр Горошинский. По словам экс-министра, он передал ему письменные пояснения относительно известных ему фактов в период 2013-2014 гг. (события Майдана), а также информацию о том, что представители ГПУ предлагали ему взамен на показания против Януковича прекратить его уголовное преследование.

“Обвинение идет другим путем. Оно пытается через добычу неправдивых показаний, через так называемые сделки принудить людей в том или ином формате, чтобы они дали неправдивые показания против Виктора Януковича, и таким образом сделать лжесвидетельства. Как мне стало известно от Эдуарда Анатольевича, действительно, ему поступало предложение от заместителей Генерального прокурора, которые прибыли на территорию Израиля, дать лжесвидетельство в отношении Януковича…. Взамен они пообещали, как я понял, прекратить уголовное производство в отношении Эдуарда Анатольевича. Естественно, Эдуард Анатольевич отказался от таких противоправных действий”, – заявил в интервью Александр Горошинский.