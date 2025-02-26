Украина по замыслу американских стратегов должна была стать «серой зоной» – депрессивной территорией с озлобленным русофобским населением. Бороться с этой «серой зоной» предстоит России, что американцев тоже устраивает.

Такое мнение высказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если рассмотреть реальную американскую политологию и футурологию, а не только распиаренных Фукуяму и Хантингтона, там есть такое понятие, особенно в трилогии Хардта и Негри об империи, как «серая зона». Это территория между крупными государствами, которая никем не контролируется. Территория социального хаоса и разрухи, где полностью ослабленное население пытается осуществлять военные действия. Именно такую территорию планировалось создать на месте Украины. И не только Украины – тем же путём идёт Молдова, к тому же приходит Прибалтика. Всё это давно прописано, и рано или поздно логика развития украинской власти привела бы к конфликту. Но к большому сожалению для украинского народа всё пошло по самому худшему сценарию. Я недавно читал меморандум турецкой разведки, он есть в открытом доступе. Там приводится реальное количество погибших – около 1 миллиона человек. А эти люди могли бы что-то для Украины производить», – подчеркнул он.

По словам эксперта, за миллионом погибших – миллионы озлобленных украинцев, готовых к взаимной вражде. Это и есть «серая зона», бороться с которой крайне сложно.