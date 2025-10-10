Заносчивый отказ от транзита российского газа аукнется Украине могильным холодом в квартирах 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Последствием ударов ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины станет ограничение работы промышленности и существенное снижение температуры в жилых домах, так как без заполненной транзитной трубы – поддерживать рабочее давление в периферийных магистралях уже не будет возможности.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У него поинтересовались, будет ли газ подаваться по графикам, или его подача в дома вообще прекратится, если продолжатся удары.

«В каждом регионе будет своя отдельная история… Мы отказались от транзита российского газа, уже у всех южных областей давление в системе падает», – отметил эксперт.

Он добавил, что Украина не имеет возможности поддерживать давление, а потому при проблемах «первыми будут выпадать южные области».

«Вот они будут страдать от дефицита газа. Киев, как всегда, тоже дефицитный, потому что огромное количество потребителей, которым нужен газ», – сказал аналитик.

По его словам, в первую очередь, от газа будут отключаться промышленные предприятия.