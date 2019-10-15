Заочно арестованный олигарх спонсирует праздники в Молдове

15.10.2019, Кишинев, Елена Острякова

Празднование 583-й годовщины 14 октября со дня основания Кишинева спонсировала компания, связанная с бежавшим из Молдовы олигархом Владимиром Плахотнюком.

Об этом заявил сегодня бывший мэр молдавской столицы Дорин Киртоакэ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы дожили до того, что во времена Санду, Нэстасе и Додона организация Дня города Кишинева спонсируется Плахотнюком. Сегодня, когда у вас есть власть, Плахотнюк пришел и разместил на сцене название фирмы-фантома», – сказал Дорин Киртоакэ на пресс-конференции», – заявил Киртоакэ в интервью cotidianul.md.

По его информации компания Regata Imobiliare, которая выступила спонсором праздника, является «фирмой-фантомом», за которой стоят интересы Плахотнюка в сфере недвижимости в Кишиневе. После целого ряда сомнительных сделок в собственность Regata Imobiliare перешел участок в центре города.

Врио мэра Адриана Талмач. сообщил, что представители Regata Imobiliare выступили с предложением спонсировать праздничный концерт в последний момент, а глава управления культуры мэрии, которая отвечала за организацию, не знала, что муниципалитет судился с этой компанией.

Пикантность ситуации придает тот факт, что 11 октября суд сектора Чеканы выдал ордер на 30-дневный превентивный арест Плахотнюка по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.

Накануне Антикоррупционная прокуратура вызвала Плахотнюка на допрос 9 октября через «Фейсбук». Адвокат олигарха тогда заявил, что он сможет явиться через три недели.

30 августа Антикоррупционная прокуратура объявила, что Плахотнюк является фигурантом уголовного дела, возбужденного румынскими властями.

В августе Тверской суд Москвы арестовал олигарха заочно по уголовному делу о создании преступного сообщества с целью организации наркотрафика в Российскую Федерацию.

Плахотнюк бежал из Молдовы в июне после смены власти. По слухам он находится в Майами (США).