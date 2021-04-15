Запад активно провоцирует молодёжные бунты в Сибири и на Дальнем Востоке

15.04.2021, Москва, Елена Острякова

Запад через молодежные программы работает на отделение Дальнего Востока и части Сибири от России.

Об этом сегодня на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела заявил ее председатель Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава МИД Литвы посоветовал ЕС выделять большие стипендии по программе «Эразмус плюс» студентам из Хабаровска, Красноярска и Владивостока. Очевидно желание отколоть Дальний восток и часть Сибири от основной России. Прямо не скрывают», – сказал Климов.

Сенаторская комиссия по защите суверенитета РФ обращает внимание на то, что в «попытки расшатать конституционный строй и дестабилизировать политическую систему государства» со стороны зарубежных центров возросли и приняли системный агрессивный характер.

«Только по линии признанного в России нежелательным американского национального Фонда в поддержку демократии в 2020 году на гранты, прямо касающиеся российской молодежи, выделено порядка 700 тыс долларов. Эти деньги идут на поддержку политических акций, организацию тренингов для активистов и создание устойчивых сетевых связей.

Названный пример – лишь один из многочисленных финансовых ручейков, которые щедро подпитываются из США и других стран НАТО. Это цифры только за прошлый год и только на некоторые из множества подрывных мероприятий», – сказал Климов.

Он оценивает общий объем финансирования на сдерживание России только со стороны США в 15 млрд долларов.

«10 марта 2021 года появилась информация о запуске программы молодых лидеров России. Резолюция Европарламента предполагает создание Российского университета в изгнании для молодежи, которая будет отобрана при помощи этих целевых программ.

Немецкий Фонд имени Немцова организует летнюю школу для молодых журналистов. Финансовую поддержку оказывает нежелательная в России организация «Европейский фонд за демократию», – подытожил Климов.

Западные фонды работают также против России на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.