Запад атаковал Россию по периметру границ – Стариков

09.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Кризисные события, происходящие сегодня в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Киргизии, не являются случайными.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» высказал политолог Николай Стариков.

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«По периметру российских границ в основном государства молодые, некоторые впервые образовались лишь после распада СССР. Но в любом случае стали независимыми меньше 30 лет назад. Вот в этих странах и пытаются устроить перевороты и войны. Ведь они объединены вокруг Москвы. Запад пытается сделать недееспособным Евразийский и Таможенный союзы. Хочет ликвидировать новый росток силы», – отметил эксперт.

Он напомнил слова тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон, заявившая после создания Евразийского союза о попытке воссоздания СССР.

«Поэтому идет давление на Россию. Чтобы она тратила силы, нервы и деньги на решение проблем союзников. Не бывает таких совпадений, чтобы подряд у всех соседей России возникли войны и попытки переворотов. Там долго велась подготовительная работа. И теперь решили бросить все карты на стол разом», – убежден Стариков.