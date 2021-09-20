Запад атакует электронное голосование в Госдуму, чтобы отбросить Россию в девяностые – эксперт

20.09.2021 19:05 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Страны Запада пытаются с помощью компьютерных атак дискредитировать итоги выборов в Госдуму РФ и, таким образом, вернуть Россию к состоянию девяностых годов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заведующий кафедрой сравнительной политологии Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, ведущий научный сотрудник Отдела Канады Института США и Канады Российской Академии наук Артур Демчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти технические, компьютерные атаки на систему электронного голосования, подсчёта и передачи информации идут для того, чтобы создать технический сбой, и тогда будет непонятно, эти итоговые цифры реальные или нет. Если были какие-то сбои в потоках информации, можно потом сказать: «был сбой в электронном голосовании, какие-то голоса не учтены, результаты должны быть совершенно другими. Это ставит под сомнение количественные итоги выборов», – сказал он.

Артур Демчук подчеркнул, что основная задача Запада – дестабилизировать Россию и вернуть её в состояние девяностых годов, под контроль ТНК.

«Но основная идея тех, кто пытается из-за рубежа повлиять – это вывести страну из состояния стабильности, равновесия. Вызвать дестабилизацию для того, чтобы стали подниматься вопросы не только об изменении Конституции и пересмотре итогов приватизации, и так далее. И, в конечном счёте, задача тех, кто с Запада смотрит на Россию – вернуть РФ к состоянию девяностых годов, или то, что капиталисты называют «периферийный капитализм», или зависимое развитие. Чтобы мы повторяли имитационную модель капитализма, существующего там, чтобы сюда пришли ТНК. Имитационная демократия, имитационная модель экономического развития. Как хорошая среднеразвитая латиноамериканская страна», – резюмировал эксперт.