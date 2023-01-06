Запад боится, что удары по Крыму приведут к неконтролируемой эскалации – Карасев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад не предоставляет Украине все запрашиваемое вооружение, потому что боится, что в этом случае Киев пойдет на широкомасштабные действия в направлении Крыма.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Карасева, такой сценарий невыгоден Западу, который, в отличие от Украины, хочет ослабить, но не уничтожить РФ.

«Даже интересы США и Европы, политического Запада, не во всем совпадают с интересами Украины – тоже надо понимать. У них свой интерес к этому пространству и к России в качестве острой угрозы, как у них написано в новой стратегии национальной безопасности, которая опубликована в ноябре 22-го года», – сказал эксперт.

«Но речи не идет об уничтожении, а идет о сдерживании, о неосдерживании, об ослаблении, об управляемых рисках эскалации. Главное – не допустить неуправляемую эскалацию, не допустить риски непрогнозируемой, неуправляемой эскалации. У них этот интерес, и по Крыму они этого боятся, что это может сорваться в неуправляемую эскалацию. Вы же видите, как дозировано и секторально осуществляют военную помощь Украине», – заявил Карасев.