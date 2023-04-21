Запад боится победы Украины – американский генерал

Анатолий Лапин.  
21.04.2023 10:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Запад опасается победы Украины в противостоянии с Россией, потому что не знает, что делать в таком случае. Кроме того, руководство США боится перерастания конфликта в ядерный.

Об этом в эфире DW заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад опасается победы Украины в противостоянии с Россией, потому что не знает, что делать...

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«Им нужно, чтобы президент США, немецкий бундесканцлер, премьер-министр Великобритании и президент Франции сказали, что «мы хотим, чтобы Украина победила». Нет четкого стратегического результата изложенного лидерами Запада. Мы не говорили, что хотим, чтобы они выиграли – мы сказали, что «мы с вами столько, сколько нужно», что абсолютно бессмысленное утверждение.

Или мы говорили, что хотим, чтобы Россия проиграла, и тогда вы услышите, как кто-то скажет: «Ну, они уже стратегически проиграли, поэтому Украине ничего из этого не помогает», – сказал генерал.

«Так что мой президент должен сказать, что наш желаемый стратегический результат – такой-то. Они этого не делают. Я думаю, что это потому, что они обеспокоены применением ядерного оружия. Я думаю, что Китай определенную роль в этом играет, и я думаю, что люди из Белого дома почти боятся победы. Например, что будет, если Украина победит? Они не могут этого контролировать, так что это нужно Украине», – заявил Ходжес.

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