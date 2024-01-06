Запад боится победы в Сербии откровенно пророссийского лидера

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Нынешний президент Сербии Александр Вучич вполне устраивает Запад, который опасается непредсказуемых последствий в случае смены власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, посвященной итогам выборов в Сербии и начавшимся протестам прозападной оппозиции и опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет экс-временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник.

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«На мой взгляд, победу Вучичу в немалой степени принес консенсус геополитических игроков (появившийся во многом благодаря Ангеле Меркель) о целесообразности его умиротворения при сохранении жесткой риторики требований. Понятный и вменяемый сербский президент устраивает больше, чем приход нового — или великосербского, откровенно пророссийского лидера, или представителя оппозиции, которая пока что, похоже, не готова предложить конструктивную программу для Сербии», – пишет Цыбульник.

По его словам, Вучич это понимает, а потому «продолжит лавирование между Анкарой, Брюсселем, Москвой и Пекином, выбивая новые инвестиции, технологии и возможности».

Итогом нынешних протесов он видит создание технического правительства Сербии, что якобы даст новые возможности для Вучича.

«Техническое правительство в очередной раз дает ему возможности саботировать имплементацию сербских обязательств по Косово; милитаризировать страну при заявлениях о ее политической и военной нейтральности. Тема антироссийских санкций и евроинтеграции будет звучать все тише и реже. Тем более что евроинтеграция и стагнация демократии большинство сербов интересуют все меньше. Российская же агрессия против Украины и специальная операция Израиля в Газе благоприятствуют этому, отвлекая внимание сильных мира сего от Сербии», – продолжает украинский дипломат.

«Так что Сербию, скорее всего, ожидают техническое правительство и новые выборы уже этим летом. Если, конечно, оппозиция «додавит» президента Вучича системными протестами, которые превратят ее в единую силу. Посмотрим, продолжатся ли они после 10 января», – резюмирует Цыбульник.