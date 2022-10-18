Запад боится потерять лицо и не знает, что делать с Россией

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Новости Украины

Россия готова к переговорам с Украиной, что не означает прекращения боевых действий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра политической информации Алексей Мухин.

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По его словам, западные страны не знают, что делать сегодня с Россией и продолжают вводить бесконечные санкции, из-за чего уже приходится отвечать на неудобные вопросы общественности, которая требует отказаться от санкционного режима и восстановить взаимодействие с Россией.

«Но сами вернуться к переговорам западные руководители не могут, чтобы не потерять лицо. Поэтому они инспирируют различные вбросы, в том числе от лица американской разведки. Хотя в этом нет необходимости. Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров ранее четко заявили о готовности к переговорам в условиях продолжения военных действий», – сказал эксперт «Независимой газете».

При этом на Украине, напомнил он, утвердили решение о недопустимости переговоров с российским лидером.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев обращает внимание, что Запад разный.

«И за единой внешне позицией западных стран скрываются различные интересы, зачастую противоречащие друг другу. Вероятно, эти противоречия станут более заметными по мере усиления экономического кризиса. Но, видимо, генеральная линия Запада по-прежнему нацелена на то, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя. Об этом свидетельствует также поступающая из-за рубежа военная помощь, хотя, возможно, и не в таких объемах, которых хотелось бы Киеву. В то же время параллельно могут выдвигаться и какие-то переговорные инициативы. Вроде тех, с которыми выступала Турция. Но при этом следует понимать: на Западе изначально исходят из того, что ранее все было хорошо и проблем не существовало, но вдруг Россия начала специальную военную операцию. И если бы там согласились на переговоры по вопросам, интересующим Россию, это подразумевало бы также небесспорность изначально заявленной позиции», – резюмировал Силаев.