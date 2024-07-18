Запад боится ядерной войны с Россией, поэтому Украина не будет в НАТО – экс-посол США

Анатолий Лапин.  
18.07.2024 18:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ряд руководителей западных государств, включая американского лидера, боятся эскалации конфликта с Россией – вплоть до ядерной войны, поэтому не хотят приглашать Украину в НАТО.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ряд руководителей западных государств, включая американского лидера, боятся эскалации конфликта с Россией – вплоть...

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«Некоторые западные руководители испуганы угрозами Путина об эскалации до ядерной войны. К сожалению, я включаю в этот список Вашингтон, и это большая проблема. Это объясняется робостью американского государства в отправке нужной военной техники, передовой военной техники Украине. Всегда наши решения идут в нужную сторону, но всегда поздно и всегда не в нужном количестве», – вещал русофоб.

«И эта проблема продолжается. Многие мои коллеги считают, что результаты саммита НАТО на прошлой неделе в основном были солидными. Я бы с ними согласился по поводу снабжения Украины оружием, если бы Байден не подтвердил, что он не готов давать Украине применять наше оружие как нужно против российских военных на территории России», – сетовал Хербст.

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