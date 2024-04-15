Запад больше не рассматривает вопрос границ 91 и даже 22 года – львовский русофоб

Анатолий Лапин.  
15.04.2024 18:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Западе больше никто не говорит о выходе Украины на границы 91-го года. Более того, даже границы на период начала СВО уже являются дискуссионными.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе больше никто не говорит о выходе Украины на границы 91-го года. Более...

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«На мировом уровне, на этой игровой доске нет темы границ 91-го года. Вы не найдете сейчас, за последние полгода, вообще из уст какого-либо мирового лидера, лидера какого-то западного правительства или аналитиков статьи, – берите «Thе Washington Post», «Financial Times», «New York Times», – нет вообще этой темы», – отметил он.

«То есть, тема возвращения к 91-го году, – то есть, Крым и десятилетний Донбасс, – это на мировом уровне не рассматривается вообще – вопросом является сейчас перспектива вернуться к 22-му году, и тут мне кажется, чем дальше, тем это выглядит более проблемно», – заключил Дроздов.

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