Запад больше не верит в победу Украины – Карасев

Запад устал от войны на Украине и не верит в победу киевского режима над Россией.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне увидели, что Запад заколебался и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Он заколебался дальше воевать, и заколебался с точки зрения уверенности в победе Украины, с освобождением всех территорий, в том числе Крыма. Это почувствовали и на саммите в Вильнюсе, понимаете, в чем дело. Это же чувствовалось на саммите в Вильнюсе, что есть определенная усталость от войны или, как они говорят, конфликта в Украине. Во-вторых, есть определенные пределы терпения у западных лидеров и у Запада в целом, и у нас тоже. Ну и в-третьих, пока ощущается пока еще подспудное, но скептическое отношение к тому, что Украина может победить, согласно целям, которые провозгласил Зеленский 24 августа 22-го года. Что победа в войне означает освобождение всей территории Украины, в том числе и Крыма, и выход на границы 91-го года. Короче говоря, они в эту победу не верят», – сказал политолог.

По мнению эксперта, военная помощь Украине будет снижаться.

«Вот и все, и видят, что военная помощь начинает уменьшаться – последний Рамштайн посмотрите, он же характерен, – поступления новой техники не будет. То, что американцы дали на миллиард и 300 миллионов – это будущие поставки, по самолетам четко Милли сказал, что самолетов не будет, потому что вы не сможете достичь в ближайшее время авиационного паритета, причем только по истребителям – мы же не берем стратегическую авиацию», – заявил Карасев.