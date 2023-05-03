Запад бросил все силы на подрыв внутреннего единства России

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Запад проводит политику целью которой является переформатирования сознания граждан РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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«Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий. Обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом. Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и минобороны США, под названием «Несостоявшееся государство: руководство по расколу России», – сказал Патрушев в интервью «Известиям».

По его словам, основная ставка, по мнению авторов этой методички, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку «пятой колонны» и разжигание внутрироссийского сепаратизма.

«Одни только структуры Джорджа Сороса, кстати, выдававшего в годы Второй мировой войны нацистам своих соплеменников в Венгрии, ежегодно выделяют по $800 млн на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях. Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он считает, что оппоненты России «привыкли злоупотреблять нашей добротой и щедростью».

«Вскормленные западниками апологеты антироссийских идей, пропагандируя либерализм, отвергая понятия Родины и любви к Отечеству, льют воду на мельницу врага. Нам же следует жестко отстаивать свои национальные интересы, свою культуру и историю с заботой о будущем государства. Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу. Традиционные духовно-нравственные ценности необходимо всемерно поддерживать и укреплять, не забывая при этом развенчивать русофобские лженаучные теории, которые становятся почвой для агрессивных антироссийских действий», – резюмировал Патрушев.