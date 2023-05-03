Запад бросил все силы на подрыв внутреннего единства России

Олег Кравцов.  
03.05.2023 16:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия


Запад проводит политику целью которой является переформатирования сознания граждан РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Запад проводит политику целью которой является переформатирования сознания граждан РФ. Об этом, передает корреспондент...

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«Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий. Обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом.

Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и минобороны США, под названием «Несостоявшееся государство: руководство по расколу России», – сказал Патрушев в интервью «Известиям».

По его словам, основная ставка, по мнению авторов этой методички, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку «пятой колонны» и разжигание внутрироссийского сепаратизма.

«Одни только структуры Джорджа Сороса, кстати, выдававшего в годы Второй мировой войны нацистам своих соплеменников в Венгрии, ежегодно выделяют по $800 млн на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях.

Запад пытается разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Он считает, что оппоненты России «привыкли злоупотреблять нашей добротой и щедростью».

«Вскормленные западниками апологеты антироссийских идей, пропагандируя либерализм, отвергая понятия Родины и любви к Отечеству, льют воду на мельницу врага. Нам же следует жестко отстаивать свои национальные интересы, свою культуру и историю с заботой о будущем государства. Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу.

Традиционные духовно-нравственные ценности необходимо всемерно поддерживать и укреплять, не забывая при этом развенчивать русофобские лженаучные теории, которые становятся почвой для агрессивных антироссийских действий», – резюмировал Патрушев.

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