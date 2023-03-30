Запад будет делать Украину непригодной для жизни – Рогов о готовящемся теракте на ЗАЭС

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Киевский режим готовит серьёзную попытку захвата Запорожской АЭС, а если не получится – бандеровцы пойдут на акт ядерного терроризма.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У режима Зеленского на сегодняшний день свыше сорока бронекатеров, которые им были переданы несколько месяцев назад. И они явно не для экскурсий по Днепру, ждут своего часа для форсирования Днепра в районе Энергодара, в районе атомной электростанции. Минимум четыре или пять раз они проводили учения выше по течению, в Запорожье. И легендой учений было не просто форсирование Днепра, а взятие плацдарма и захват крупного объекта техногенного происхождения. Под эту легенду попадает только ЗАЭС, ничего другого у них нет», – сказал Рогов.

Он подчеркнул, что действия киевского руководства свидетельствуют о подготовке крупного теракта вплоть до попытки захвата Запорожской АЭС.

«Если мы посмотрим на действия, то увидим, что Зеленский сначала побывал в городе Запорожье, где его ненавидят, и он об этом знает, поэтому и избегал посещения на протяжении полугода. Затем побывал в Марганце и Никополе, аккурат – напротив Энергодара и атомной станции. Это города, из которых постоянно проводятся обстрелы АЭС и прилегающих территорий, несколько раз осуществлялись попытки отправки десанта и взятия плацдарма. Поэтому в том, что эти черти будут пытаться, сомнений нет. И что ядерный терроризм – это сценарий, который ими используется, тоже сомнений нет», – добавил общественник.

По словам Рогова, таким образом, украинское руководство и его западные хозяева пытаются сделать Украину непригодной для жизни.

«Проблема не только в атомной станции и взятии её в качестве заложника, поставить там артиллерию и стрелять оттуда. Напомню, ещё в 2015 году тот же Турчинов хвастался, что готовили «грязную бомбу». Затем была масса других вещей в этом же направлении. Францией и Германией поставляется вооружение с радиоактивными изотопами. Они просто хотят сделать нашу землю непригодной для жизни», – резюмировал он.