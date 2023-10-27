Запад будет держать Украину в полуживом состоянии – эксперт

Помощь Украине со стороны Запада прекращаться не будет, но ее объемы существенно сократятся.

Об этом уже свидетельствует объявленное вчера США выделение военной помощи на 150 миллионов долларов, чего хватит лишь на один день войны. Косвенно об этом говорит и сегодняшний саммит лидеров Евросоюза, состоявшийся в Брюсселе, где об Украине было сказано лишь поверхностно в стиле «будем поддерживать и дальше».

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Как отмечает «ПолитНавигатору» экс-депутат Верховной рады, член движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров, потоки помощи Украине со стороны Запада будут сокращаться по мере того, как она будет показывать неспособность решить поставленные перед ней задачи.

«Поддержка Украины, конечно, будет. Не в тех объемах, на которые рассчитывает Украина, но Запад будет ее поддерживать. Американцы попытаются переложить финансовую ответственность на европейцев – те, конечно, с большими сложностями, – потому что все сложнее, очевидно, Европе будет собирать деньги на поддержку Украины, пока Словакия и Венгрия блокируют все эти решения и считают необходимым провести ревизию и посмотреть, как расходуются те деньги, которые уже были выделены. В Америке пытаются разделить пакет поддержки Израиля и Украины, что приведет к политизации вопроса Украины при обсуждении любых финансовых ресурсов, которые будут выделяться Украине. Ну а риск того, что к власти может прийти Трамп, приводит в ужас украинскую сторону. Но пока Байден у власти, я думаю, определенные ресурсы Украине выделяться будут. Хотя, если посмотреть, 150 миллионов, которые выделяют сейчас, – это на один день войны. Поэтому формально такая поддержка финансовая будет, но с точки зрения выполнения определенных целей, этого финансирования недостаточно, и оно будет сокращаться изо дня в день по мере того, как Украина будет демонстрировать неспособность выполнить геополитические задачи США и Запада в целом», – заключил Килинкаров.