Запад будет кардинально менять риторику, следя за ходом СВО – эксперт

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Новости Украины

Государства-лидеры ЕС ожидают, чем закончится СВО, чтобы выступить в качестве посредников на переговорах, впрочем, исключительно из соображений получения выгод для себя.

Об этом в ходе круглого стола в Москве рассказала политолог Надежда Узунова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она подчеркнула, что в настоящее время западные журналисты проявляют беспрецедентную враждебность к России.

«Думаю, что, прежде всего, на отношение к России будут влиять итоги спецоперации. Сейчас Запад (и Европа, в частности) в ожидании того, как все закончится. Успехи российской армии будут напрямую влиять на отношение к России. По мере того, как армии РФ, ДНР и ЛНР будут продвигаться по территории Украины, будет меняться и отношение. Франция часто пытается на себя взять роль посредника и, скорее всего, в этой ситуации (может быть, здесь и другие будут претенденты на эту роль) но – так же попробует вклиниться, поскольку это будет ей сулить какие-то выгоды. Во всяком случае, моральные. Чтобы нивелировать негативное отношение, которое сейчас складывается и всячески педалируется в СМИ. Агрессия, в том числе, французских СМИ, в отношении России – беспрецедента. На дальнейшее развитие отношений Франции, Запада с Россией будут влиять как раз таки эти два фактора», – объяснила Узунова.

Эксперт отметила, что спонсируемые Вашингтоном европейские СМИ стремятся деморализовать в глазах мировой общественности РФ, но скорейшая победа на Украине – в корне переломит ситуацию.

«В СМИ говорят французам, что это все Россия со своей спецоперацией устроила для Франции и мира в целом (проблемы – ред.). Всячески педалируется на глобальном уровне тема голода, и во французских, и в других СМИ напрямую пишется о том, что «где-то в Африке люди будут умирать – и именно из-за России. Это Россия сделала так, что они будут умирать». Военные успехи в сочетании с субъективной «климатической» реальностью будут влиять на то, что ситуация может измениться к лучшему», – констатировала она.