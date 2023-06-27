Запад будет «ориентировать» Украину на переговоры с Москвой – Карасёв

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После трёх недель неудачного наступления ВСУ страны западного блока начнут принуждать Киев к переговорам с Москвой.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе у многих мнение, что если у Украины не получится продемонстрировать впечатляющие военные успехи на линии фронта, в том числе по освобождению территорий, то после вильнюсского саммита НАТО Украину будут ориентировать на переговоры», – сказал политолог.

По его мнению, Запад использует это наступление для того, чтобы убедить украинцев сесть за стол переговоров и принять выдвинутые требования.

«Известные американские политологи в «The Washington Post» пишут о том, что давайте подождём, успехов у Украины впечатляющих не будет, и тогда Украина отнесётся с большим пониманием, что надо садиться за стол переговоров», – пожаловался Карасёв.