Запад будет пытаться максимально затянуть конфликт на Украине – политолог

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США и Британия будут изо всех сил пытаться затянуть конфликт на Украине, потому что им выгодно, когда славяне убивают друг друга у российских границ.

Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Англичане и американцы хотят помогать Украине таким образом, чтобы это не дало России быстро победить. То есть, украинцы должны проиграть медленно, не сразу. Они помогают таким образом, чтобы славяне друг друга истребляли, долго. Не должно быть, чтобы Россия сразу победила, с малыми жертвами. Крымского или донбасского варианта быть не должно, чтобы они друг друга истребляли», – сказал Степанян.

Более того, по его мнению, Вашингтон пытается втравить в войну ещё и Польшу.

«И, мало того, ещё сделать так, чтобы Польша втянулась в эту войну. Опять-же, таким образом, чтобы НАТО в этой войне не участвовало, сказало, что это их приграничные разборки с Белоруссией, на них никто не нападал», – резюмировал политолог.