Запад будет раскручивать историю Овсянникова для удара по Путину

04.02.2024 18:42
  (Мск) , Севастополь )– Любовь Смирнова
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Севастополь


В деле экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова требует уточнения один факт – как человек с такими низкими моральными качествами сначала оказался на посту главы города федерального значения, а затем, не смотря на доступ к гостайне, смог выехать на Запад.

С первых дней своего губернаторства Овсянников дал понять, что пришёл со своей командой для передела собственности в Севастополе и извлечения из этого прибыли, напомнил экс-сенатор от города Андрей Соболев.

В деле экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова требует уточнения один факт – как человек с...

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«Я задаю вопрос себе и всем власть имущим: как можно было допустить, чтобы человек с таким набором криминала сошёл гладенько и чисто с дистанции, да еще и с таким набором полномочий по государственной тайне?

Человек, обладающий такой массой информации, попадает на Кипр. А только глупый бизнесмен не знает о том, что Кипр – это доминион Великобритании!

И потом там сливает деньги. Ему все бизнесмены сказали: ты что, дурак? Он приходит на Кипр, там его деньги, его ставят на учёт и, в конечном счёте, как считают многие специалисты, он там был завербован. Выкачали из него всё, что было нужно, а теперь в Англии его судят как Сомосу.

И он нужен для единственного – удара по президенту России. В статье так и написано: ставленник президента, доверенное лицо в оккупированном Севастополе и так далее», – подчеркнул Соболев в эфире «Первого севастопольского».

Экс-сенатор прогнозирует, что Запад продолжит играть Овсянниковым.

Отыграть назад многие коррупционные решения Овсянникова и его подчиненных по Севастополю уже нельзя, отметил депутат заксобрания Вячеслав Горелов.

«Я когда по городу езжу, вижу некоторые стройки, которые были начаты при Овсянникове, и понимаю, что их уже не остановить. Он нахулиганил в городе изрядно и, скорее всего, покинул город очень небедным человеком», – сказал депутат.

«Я удивлялся тому, как человек с такими низкими моральными качествами мог оказаться над таком посту? С моей точки зрения, кадровой службой был допущен большой прокол, если она допустила появление человека с такими низкими моральными качествами сначала на посту замминистра, а затем губернатора такого города, как Севастополь», – подчеркнул Горелов.

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