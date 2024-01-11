Запад будет тыкать в Украину пальцем как в источник проблем – Луценко

Анатолий Лапин.  
11.01.2024 11:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Политика, США, Украина


Европа входит в опасный для Украины предвыборный процесс, когда многие политические силы будут показывать пальцем на Киев как источник европейских экономических проблем.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа входит в опасный для Украины предвыборный процесс, когда многие политические силы будут показывать...

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При этом, Луценко обвинил Запад в том, что он потратил слишком много денег на борьбу с коронавирусом, а не на поддержку Украины.

«Европа сейчас входит в страшные испытания политических изменений – страшные с нашей точки зрения, опасные для нас, и выйдет через всеобщие выборы следующего года, наверное, с новым пониманием Европейского союза и, возможно, нового формата оборонных союзов наряду с НАТО. Это будут страшные выборы, потому что популизм толкает показывать пальцем на Украину как на источник социальных проблем», – сказал экс-министр.

«И почему-то никто не хочет вспомнить, сколько стоит поддержка Украины. Конкретно американцы заплатили 0,3% своего бюджета на поддержку Украины, 150 миллиардов, грубо, а Европа – 0,4%, еще меньше – около 80 миллиардов. Но у меня вопрос, а сколько вы, господа, выпустили пустых денег на чеки во время пандемии? Не 6 триллионов, не?

Что-то мне вспоминается 6 триллионов, так, может быть, инфляцию надо искать там, в чеках Трампа, а потом и его сменщика? А потом – Меркель и всех остальных? Может, надо честно сказать, что вся проблема инфляции связана совершенно не с украинской войной?», – заявил Луценко.

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