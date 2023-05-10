Запад будет устраивать теракты везде, где сможет – Рожин

Страны западного блока будут пытаться устроить на территории России массовые террористические акты.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот подход к устранению своих врагов для Запада типичен. Мы видим, сколько было покушений на Фиделя Кастро, сколько было попыток убить президента Венесуэлы. Совсем недавно был разоблачён инициированный США заговор с целью убийства Лукашенко.

И понятно, что с Путиным они смотрят так же. Понятно, что у них руки коротки добраться, но эта попытка с прилётом на Кремль показывает, что мышление со времён Холодной войны не изменилось. Они рассматривают просто, есть у нас возможность это сделать, или нет», – отметил он.