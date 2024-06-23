Запад будет всячески вытягивать Путина на прямые переговоры с Зеленским – Трухан

Максим Столяров.  
23.06.2024 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока будут пытаться вытащить российское руководство на прямые переговоры с украинским террористом Владимиром Зеленским, чтобы легитимизировать его власть.  

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока будут пытаться вытащить российское руководство на прямые переговоры с украинским террористом...

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«Я обратил внимание, как у них после Швейцарской конференции начались приглашения Путина на переговоры. А никто не забыл, как Путин сказал, что Зеленский нелегитимен?

Путин заявил, что с Зеленским никто не будет разговаривать, потому что он нелегитимный. И тут же пошли подачи – а может быть, где-нибудь встретиться, переговорить, и так далее…», – сказал Трухан.

«Зеленский – мальчик для заклания, и это ясно всем. Они тупенькие, потому что были бы умненькими, они бы ещё в 2022 году поменяли законы, чтобы Зеленский легитимным остался. Но они же ждали, что Запад за них войну выиграет к 2024 году.

Наши этого ждали, в апреле начали хороший прогрев темы. Всё сделано по уму. И сейчас они каким-то образом будут встаскивать Россию на переговоры именно с Зеленским, чтобы его легитимизировать», – подытожил полковник.

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