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Страны западного блока будут пытаться вытащить российское руководство на прямые переговоры с украинским террористом Владимиром Зеленским, чтобы легитимизировать его власть.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обратил внимание, как у них после Швейцарской конференции начались приглашения Путина на переговоры. А никто не забыл, как Путин сказал, что Зеленский нелегитимен? Путин заявил, что с Зеленским никто не будет разговаривать, потому что он нелегитимный. И тут же пошли подачи – а может быть, где-нибудь встретиться, переговорить, и так далее…», – сказал Трухан.

«Зеленский – мальчик для заклания, и это ясно всем. Они тупенькие, потому что были бы умненькими, они бы ещё в 2022 году поменяли законы, чтобы Зеленский легитимным остался. Но они же ждали, что Запад за них войну выиграет к 2024 году. Наши этого ждали, в апреле начали хороший прогрев темы. Всё сделано по уму. И сейчас они каким-то образом будут встаскивать Россию на переговоры именно с Зеленским, чтобы его легитимизировать», – подытожил полковник.