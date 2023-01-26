Запад будет вынужден напрямую вмешаться в конфликт на Украине, – военный эксперт

Запад будет вынужден напрямую вмешаться в конфликт на Украине после того, как поставленные им танки начнут массово уничтожаться. Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сивкова, так или иначе, но обещанные немецкие «Леопарды» будут сожжены в ходе боев и стерпеть это Запад не сможет.

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«Я думаю, что прекрасно понимают европейские политики, что, поставляя танки, это лишь ход текущий. В том числе за этими танками им придется вмешиваться в этот конфликт. Причина очень простая – танки, сколь мощными бы они не были, в условиях, когда они не обеспечены противовоздушной обороной, когда они не обеспечены ударами артиллерии, подавляющими удары артиллерии противника, когда нет ударов авиации по глубине позиций противника, когда они не обеспечены надлежащей информационной поддержкой и вынуждены наступать на плохо подавленную оборону противника, они будут нести тяжелые потери. Как это произошло с теми же танками «Леопард» в Сирии. И в конечном итоге будут уничтожены. Да, это несколько больше времени займет, чем уничтожение старой советской техники, которая была на вооружении ВСУ, и той старой советской техники экспортной версии, которые поставлялись из Европы, но смысл такой – они тоже будут уничтожены. И в этих условиях западные политики отчетливо понимают, что следующим ходом эскалации будет уже создание условий, при которых эти танки нельзя будет так легко уничтожить. А именно – придется решать задачу подавления российской авиации, придется решать задачу подавления российского ПВО, придется решать задачу создания своего ПВО. То есть, проводить нормальную, полномасштабную воздушную наступательную операцию. Сделать это украинцы не смогут никогда, сколько бы их там не учили, по причине того, что базироваться негде их авиации, кроме как на аэродромах НАТО. А это означает – вмешиваться придется», – заявил Сивков.

Военный эксперт также считает, что Германия будет втянута в прямое противостояние с Россией, как и Польша:

«Так или иначе, когда они (танки) будут уничтожены, а я в этом нисколько не сомневаюсь, то у Запада встанет вопрос – а что дальше? Ведь, ладно уничтожали технику советского производства, а тут уничтожена их техника, уничтожена полностью. Мы, естественно, покажем эту раздолбанную технику. И что дальше? Проглотить эту пилюлю и идти на попятную? Не пойдут. У них просто нет другого выхода, кроме как продолжать эскалацию, нет. Шольц это очень хорошо понимает, и Шольц понимает, что первой после Польши, которая должна будет вступить в войну с Россией, будет Германия. И ему этого очень не хочется».