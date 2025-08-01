«Запад читает Достоевского, а не украинскую литературу» – укро-нацисты взялись «исправить ситуацию»

Вадим Москаленко.  
01.08.2025 21:24
  (Мск) , Киев
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Вандализм, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинские националисты снимут пропагандистский фильм о ВСУ, который будет транслировать на Европу бандеровские нарративы.

Об этом в интервью националисту Сергею Иванову заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские националисты снимут пропагандистский фильм о ВСУ, который будет транслировать на Европу бандеровские нарративы....

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«Мы написали пьесу «Взводный опорный пункт», прототипом главного героя был Да Винчи (украинский нацист-экстремист – прим.), это наш друг. Эта пьеса с успехом шла в киевских театрах, и сейчас мы хотим осуществить экранизацию по той причине, что государство плохо осуществляет пропаганду. А лучшая пропаганда – это предметы искусства.

И мы наконец хотим сделать фильм, это мистическая драма, которая будет и хорошим произведением искусства, и хорошей пропагандой, которая будет влиять не только на нас с вами, но и на западную аудиторию», – трепался Корчинский.

«Западная аудитория не понимает Украину, потому что она не смотрит Украину и не читает. Она читает Достоевского, смотрит фильмы Бондарчука и Эйзенштейна, а украинского она почти ничего не смотрит. И даже тогда, когда Запад нас поддерживает, он нас не понимает.

Это надо пробить. Нам нужно установить конкуренцию. Итак, надо делать произведения искусства. И мы хотим это сделать, в ближайшее время снять этот фильм. И сейчас находимся в лихорадочном поиске денег», – добавил нацист.

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