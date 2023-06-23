Запад дает некачественное вооружение, но хочет примазаться к победе – Карась

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Если Запад увидит, что Украина побеждает в войне, то сразу же начнет оказывать куда более существенную помощь Киеву.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский неонацист и украинский военнослужащий Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карася, инвестировать в Украину Запад будет, если увидит ее успех на фронте.

«Мы это можем озвучивать уже прямо – не все поставки того качества, которое должно быть. Поэтому, очевидно, с этим нужно что-то делать. Я думаю, что это сложная операция в несколько этапов на какой-то период времени, где-то оно [контрнаступление] пройдет, будет успешным. Как минимум, может быть, не полностью успешным, но достигнет большинства поставленных задач. После этого на Западе поймут, что: «Ой, они победят, нужно бегом инвестировать в победу, чтобы стоять рядом с украинцами, которые это сделали». Примазаться, как бы. Ну, пусть примазываются», – заявил Карась