Запад дал добро на встречу президентов Сербии и Черногории, чтобы оторвать Белград от Москвы

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Президент Сербии Александар Вучич с почестями принял прибывшего в страну с двухдневным визитом новоизбранного президента Черногории Якова Милатовича.

Милатович стал первым черногорским президентом официально посетившим Белград за последние почти 20 лет.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», накануне Вучич дал ужин в честь гостя. Сегодняшний же день начался с того, что состоялась торжественная церемония встречи Милатовича перед белградским Дворцом Сербии с красной ковровой дорожкой, шеренгой гвардейцев и исполнением гимнов двух стран.

Далее были традиционные возложения цветов, а теперь идут переговоры между двумя лидерами и правительственными делегациями обеих стран, по итогам которых стороны должны договориться об обмене послами – с 2006 года, когда Западом было инспирировано одностороннее отделение Черногории от Сербии, государства не имели официальных дипломатических отношений друг с другом.

«Несмотря на имеющиеся проблемы, связи между гражданами и экономиками Черногории и Сербии остаются прочными, и поэтому ответственность и обязанность государственных деятелей двух стран – не нарушать эти отношения, а улучшать их. Помимо традиционных связей и близких отношений, Черногорию и Сербию постоянно связывают общие цели. Достигая этих целей, мы придаем хороший импульс проевропейскому развитию Западных Балкан», – заявил о целях своего визита Милатович.

Что характерно, свой первый международный визит после избрания президентом в апреле этого года нынешний черногорский президент совершил в Брюссель, где, в частности, совершил визит в штаб-квартиру НАТО – его страна является членом Альянса с 2017 года (а сейчас считается кандидатом на вступление в ЕС, европейские чиновники называют приблизительный срок присоединения Черногории к Евросоюзу – 2025 год).

Таким образом, можно считать, что Яков Милатович получил добро на возобновление добрососедских отношений с Сербией от европейских элит. С целью привести страну-соседку, которая не желает признавать независимость Косово, вступать в НАТО и присоединяться к антироссийским санкциям, в европейский стан.

Европе, в ее борьбе против России на Украине нужен крепкий и монолитный балканский тыл.

С другой стороны нынешний визит черногорского президента окончательно закрепляет как разделение Сербии от Черногории, как и миф об отдельном черногорском народе – не случайно Милатович высказал намерение наладить отношения с некоей черногорской диаспорой в Сербии.

После отсоединения в результате проведенного в 2006 году референдума Черногории от Сербии, ее прежний многолетний лидер, менявший посты президента и премьера – Мило Джуканович, повел жесткую прозападную политику на разрыв связей с Сербией. Мало того он фактически захотел уничтожить Сербскую православную церковь в Черногории, попытавшись по украинскую образцу передать ее имущество неканонической «Черногорской православной церкви».

Последнее спровоцировало вал возмущения в черногорском обществе, что привело к постепенному закату политической карьеры Джукановича, партия которого по началу потеряла большинство в парламенте страны, а его сторонники – посты в правительстве. А затем и он сам лишился президентского кресла.

Пришедшее на смену кабинету сторонников Джукановича правительство Здравко Кривокапича поддерживалось как умеренными западниками, так и пророссийскими и просербскими силами. Яков Милатович представлял первых, занимая в кабинете Кривокапича пост министра экономики.

Сам он до появления в политике получил степень магистра экономики в Оскфорде, работал в крупных европейских банках. Впоследствии организовал движение «Европа сейчас!», от которого и шел на президентские выборы.

Теперь, по всей видимости, на него Брюсселем возложена задача стать тем локомотивом, который окончательно уведет сервильного и многовекторного президента Александара Вучича от России.

Для Сербии Черногория значит тоже, что и Белоруссия для России. Ранее это было средневековое сербское княжество Зета (Дукля), которое в отличие от континентальной Сербии из-за горного ландшафта не попало под власть Османской империи и несколько веков жило самостоятельного. При этом его правители и правящие элиты традиционно считали себя сербами, о чем свидетельствуют как труды черногорских правителей, так и данные переписи населения.

Однако в процессе присоединения Черногории к Югославии была впервые придумана идея «черногорства», взятая на вооружение частью государственной и военной элиты страны, которая боялась потерять имевшиеся привилегии и подняла восстание «зеленашей» (по цвету бюллетеней о присоединении к Югославии – кто был за голосовал белыми карточками, кто против – зелеными). Впрочем не поддержанное подавляющим большинством черногорцев.

Впоследствии «зеленаши» составили основу коллаборационистского руководства Черногории в годы фашистской итальянской оккупации. Далее идею черногорства подхватили и продвигали югославские коммунисты, опасаясь, что укрепление сербского вектора возродит монахические великодержавные идеи в Югославии.

Надо отметить, что умеренному подходу ЕС противостоит агрессивная политика Великобритании на Балканах. В частности в ходе январских слушаний по «проблеме русского влияния на Балканах», проходивших в британском парламенте, руководитель консалтинговой группы ViennEast, осуществляющей лоббирование британских интересов в регионе и открытый шпионаж, Энтони Мактон и вовсе предложил изгнать сербов из Черногории, как в 90-е были изгнаны сербы из Хорватии.