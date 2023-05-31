«Запад дал Киеву «добро» бить по России любым оружием – Карасёв

Вадим Москаленко .  
31.05.2023 19:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Страны западного блока декларативно выступают против применения своего оружия на «старых» территориях России, однако никакого наказания или осуждения Украины после таких ударов не последует.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока декларативно выступают против применения своего оружия на «старых» территориях России, однако...

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В студии поинтересовались, согласовал ли Киев со своими западными хозяевами дроновые и ракетные атаки по «старым» территориям России.

«Не думаю, что согласовывал. Потому что как мантру [представители Запада] повторяют, что война не должна выйти за территорию Украины, они против эскалации и против того, чтобы поставлять Украине вооружение, которое может быть использовано на территории России. Поэтому вряд ли Запад дал добро», – сказал Карасев.

Однако он подчеркнул, что на деле страны западного блока попросту закрывают глаза на такие атаки, и даже продолжат поставлять Киеву всё новое и новое оружие.

«Программы военного сотрудничества на длительный период уже приняты, свёрстаны, уже есть даже бюджеты в рамках нескольких программ. Поэтому тут серьёзных корректив не будет», – добавил политолог.

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