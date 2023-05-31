«Запад дал Киеву «добро» бить по России любым оружием – Карасёв
Страны западного блока декларативно выступают против применения своего оружия на «старых» территориях России, однако никакого наказания или осуждения Украины после таких ударов не последует.
Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В студии поинтересовались, согласовал ли Киев со своими западными хозяевами дроновые и ракетные атаки по «старым» территориям России.
«Не думаю, что согласовывал. Потому что как мантру [представители Запада] повторяют, что война не должна выйти за территорию Украины, они против эскалации и против того, чтобы поставлять Украине вооружение, которое может быть использовано на территории России. Поэтому вряд ли Запад дал добро», – сказал Карасев.
Однако он подчеркнул, что на деле страны западного блока попросту закрывают глаза на такие атаки, и даже продолжат поставлять Киеву всё новое и новое оружие.
«Программы военного сотрудничества на длительный период уже приняты, свёрстаны, уже есть даже бюджеты в рамках нескольких программ. Поэтому тут серьёзных корректив не будет», – добавил политолог.
Спасибо!
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