Запад дал команду Украине – вести караван с зерном на прорыв

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Новости Украины

В Стамбуле прошло заседание, на котором делегации Украины, Турции и ООН решили в понедельник вывести 12 судов с зерном из украинских портов, несмотря на выход России из «зерновой сделки».

«Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Чёрном море в понедельник в рамках «зерновой сделки». Ну а Россию уведомили. Красивая формулировка. В переводе с дипломатического означает «ты это, вот там постой в стороне, пока взрослые решают». По сути, Запад решил обострить ситуацию. Киев атаковал Севастополь морскими беспилотниками – Москва вышла из зерновой сделки – теперь караван судов поведут на прорыв. Без одобрения Москвы. Поэтому, если смотреть на ситуацию через призму 9 месяцев СВО, реакция должна быть только одна. Проход каравана должен быть остановлен всеми имеющимися средствами. У Черноморского флота их достаточно», – комментирует московский телеведущий Андрей Медведев.

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уже выступил с предостережением к России.

«Ну, держава-террорист, только попробуй им помешать», – написал он в своем Telegram-канале.

А депутат Госдумы Алексей Журавлёв в свою очередь предложил:

«Надо просто потопить все четырнадцать. А потом об этом уведомить Киев, Анкару и ООН».

Военкор Герман Куликовский полагает, что российский ВМФ официально не должен останавливать сухогрузы с зерном.

«Подрыв на морских минах (естественно, раскиданных Украиной), а также захват/уничтожение сухогрузов неизвестными диверсантами – самое то», – пишет он.

«Да, кстати. Портовая инфраструктура Одессы должна быть разрушена. Она используется исключительно в военных целях противника», – считает Куликовский.

А эксперты молдавского Balkan-Centre полагают, что ситуация может обернуться официальным вступлением НАТО в конфликт с Россией.

«Главной помехой на пути российских военных к блокаде украинских портов выступают не норвежские ПКР или «Нептуны», а «особые» отношения Кремля с Эрдоганом. Турецкая сторона главный бенефициар «зерновой сделки». Представители Эрдогана (и он сам) с сентября торгуются с Москвой о сохранении торгового коридора. Как вариант, если договориться не получиться, вполне можно ожидать, что Турция попытается сохранить и обеспечить «черноморскую инициативу» своими военными силами. На этом вполне могут настоять и Киев с ООН. В этом случае первое же военное противодействие РФ может спровоцировать или вовлечение Турции в военный конфликт, или объявление ООН в одностороннем порядке (обычно делается по согласию всех сторон) миротворческой операции в конфликтном участке черноморской акватории. Вот тут-то подросшие численно французский и американский континенты в Румынии и пригодятся – для вступления в Южную Бессарабию в качестве миротворцев», – предостерегают кишиневские эксперты.

Радиоведущий Дмитрий Конаныхин считает, что для Запада маршрут вывоза зерна сейчас важен не по экономическим причинам. Прежде всего, это прикрытие для переброски на Украину морем боеприпасов, необходимых для наступления ВСУ.

«Это реально караван смерти. Его нужно останавливать с жёстким досмотром. Не остановим — это даже не потеря лица перед Китаем, который уже смотрит на эти наши унижения с недоумением. Это всего лишь десятки тысяч тонн высокоточных снарядов для убийства наших офицеров. А потом солдат. Но сначала — офицеров. Впрочем, веры в доблесть нашего когда-то славного Черноморского флота не очень много. Как и в политическую волю остановить караван с боеприпасами», – с горечью пишет Конаныхин в своем блоге.