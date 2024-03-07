Запад дал России право использовать ядерное оружие – Карасев

Вадим Москаленко.  
07.03.2024 10:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия


Опубликованное обсуждение немецких генералов об уничтожении Крымского моста фактически втягивает Германию в войну, и даёт России право на применение ядерного оружия.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Опубликованное обсуждение немецких генералов об уничтожении Крымского моста фактически втягивает Германию в войну, и...

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«Что они обнародовали эту плёнку немецких генералов по Крымскому мосту – во-первых, это предупреждение Германии.

А во-вторых, это заявление: «Казус белли у нас, и мы будем его использовать». Это важно для России – втянуть Францию или Германию в обмен ракетными ударами по оперативной глубине территории России», – сказал Карасев.

«Тогда Китай и Индия уже не будет говорить Путину, что не надо бряцать ядерным оружием. Они тогда признают легитимность угроз ядерным оружием со стороны России», – добавил политолог.

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